Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu

        Erzurum'da kızını okuldan almak için üniversite kampüsüne gelen baba, aracının içerisinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını okuldan almaya gelen baba aracında ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde meydana gelen olayda, yedek parça işi yapan Hikmet Gencal (66), kızını okul çıkışında almak üzere aracıyla geldi.

        Bir süre sonra aracın yanına gelen kızı, babasının aracın içerisinde hareketsiz olduğunu fark etti ve hemen yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Arka kelebek camı kırılarak kapısı açılan araçtaki Gencal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polisin olayla ilgili soruşturmasını devam ettirirken, Gencal'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Bu arada Hikmet Gencal'in aracıyla okulun önüne gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davası yarına ertelendi
        Narin Güran davası yarına ertelendi
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?