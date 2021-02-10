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Okullar açılacak mı? Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! - Okullar ne zaman...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili önemli bilgileri öğrenci ve veliler ile paylaştı. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor mu merakla araştırılıyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Okullar açılacak mı? Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! - Okullar ne zaman...

Okullar ne zaman açılacak 2021? Sorusu merak ediliyor. 2020-2021 eğitim yılı için yüz yüze eğitim tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların ne zaman açılacağı konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika MEB açıklamaları

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.

Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Okullar ne zaman açılacak İşte yüz yüze eğitime başlayacak olan sınıflar
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

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