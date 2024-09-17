Okullar açıldı, bit endişesi başladı: Okul döneminde çocuğunuzda bitleri önlemenin püf noktaları!
Okul döneminin başlamasıyla birlikte ebeveynlerin aklında endişe uyandıran konulardan biri de baş bitleri oluyor. Çocukların kalabalık ortamlarda bulunması, bu minik parazitlerin hızla yayılmasına neden olabilir. Peki, çocuğunuzda bitleri önlemek için neler yapabilirsiniz?
Okul sezonu açıldı ve çocuklar yeniden sınıflardaki yerini aldı. Ancak bu dönem, baş bitlerinin de sıklıkla ortaya çıktığı bir zaman dilimi. Hem çocuğunuzu korumak hem de bu sorunun yayılmasını önlemek için alabileceğiniz pratik önlemler var. İşte detaylar...
BAŞ BİTİ NEDİR?
Saç bitleri kafa derisindeki kanla beslenir. Dişi bit, saç tellerine yapışan yumurtalar (sirkeler) bırakır. Saç bitine sahip olmak kötü kişisel hijyen veya temiz olmayan bir yaşam ortamının işareti değildir. Saç bitleri bakteriyel veya viral hastalıklar taşımaz.
HANGİ DURUMLARDA BİTTEN ŞÜPHELENMENİZ GEREKİR?
Kaşıntı: Saç bitinin en yaygın belirtisi kafa derisi, boyun ve kulaklarda kaşıntıdır. Bu, bit ısırıklarına karşı alerjik bir reaksiyondur. Bir kişi ilk kez bitlendiğinde, kaşıntı 4 ila 6 hafta boyunca ortaya çıkmayabilir.
Bitleri görebilirsiniz, ancak küçük oldukları, ışıktan kaçındıkları ve hızlı hareket ettikleri için genellikle fark edilmeleri zordur.
Saç tellerindeki bit yumurtaları (sirkeler): Sirkeler saç tellerine yapışır ve çok küçük oldukları için görülmeleri zor olabilir. En kolay kulak çevresinde ve boynun saç çizgisinde fark edilirler.
Boş sirkeleri fark etmek daha kolay olabilir çünkü daha açık renklidirler ve kafa derisinden daha uzaktadırlar. Ancak sirkelerin varlığı canlı bit olduğu anlamına gelmez.
Kafa derisinde, boyunda ve omuzlarda yaralar: Kaşımak, bazen bakterilerle enfekte olabilen küçük, kırmızı şişliklere yol açabilir.
BİTLENMENİN BİR SEBEBİ VAR MI?
Saç biti, yaklaşık çilek çekirdeği büyüklüğünde ten rengi veya grimsi bir böcektir. Kafa derisindeki insan kanıyla beslenir. Dişi bit, her bir yumurtayı kafa derisinden 5 milimetre daha az bir saç telinin tabanına sıkıca tutturan yapışkan bir madde üretir.
BİT ÜÇ AŞAMADAN GEÇER
Yumurtalar 6 ila 9 gün sonra çatlar.
Nimfler, 9 ila 12 gün sonra olgun yetişkin haline gelen bitin olgunlaşmamış formları.
Yetişkin bitler 3 ila 4 hafta yaşayabilir. Dişi bit günde 6 ila 10 yumurta bırakır.
BULAŞMA
Saç bitleri sürünür, ancak zıplayamaz veya uçamazlar. Saç bitleri genellikle bir kişiden diğerine, genellikle bir aile içinde veya okulda ya da oyunda yakın temasta bulunan çocuklar arasında doğrudan kafa kafaya temas yoluyla yayılır.
BİTLENME NASIL ÖNLENİR?
Çok fazla yakın temas olduğu için çocuk bakım tesislerinde ve okullarda çocuklar arasında baş bitinin yayılmasını önlemek zordur.
Kişisel eşyalardan dolaylı yayılma ihtimali düşüktür. Bununla birlikte, saç bitinin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için çocuğunuza şunları yapmasını söyleyebilirsiniz:
Kıyafetlerini diğer çocukların kıyafetlerinden ayrı bir kancaya asması
Tarakları, fırçaları, şapkaları ve eşarpları paylaşmaktan kaçının
Saç biti olan bir kişiyle temas etmiş yatak, kanepe veya yastıkların üzerine uzanmaktan kaçının
Spor yaparken ve bisiklete binerken koruyucu başlığın paylaşılması gerektiğinde bundan kaçınmak gerekmez.
"ÇOCUĞUMDA BİT OLUP OLMADIĞINI NASIL KONTROL EDERİM?"
Kafa derisinde, kulakların arkasında ve ensede bit ve sirke olup olmadığına bakın. Bitlerin kirpiklerde veya kaşlarda olması nadirdir.
Bir nimf veya yetişkin biti bulmak zor olabilir. Genellikle sayıları fazla değildir ve hızlı hareket ederler. Kafa derisine yakın saçlara yapışmış sirkeleri arayın. Kepek veya kir gibi görünebilirler. Onları ayırmak için küçük lekeyi parmaklarınızla çekin - kepek ve kir çıkarılabilir, ancak sirkeler yapışmış halde kalır. Bir büyüteç ve parlak bir ışık kontrolünüze yardımcı olabilir.
Kontrol etmenin en iyi yolu ıslak saç üzerinde ince dişli bir tarak kullanmaktır. Bol miktarda saç kremi uyguladıktan sonra saçı çok küçük bölümler halinde tarayın ve tarakta bit veya sirke olup olmadığına bakın. Tarağı, onları görmenin daha kolay olacağı bir kağıt mendil veya kağıt havlu üzerine silebilirsiniz.
BİT NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
İlaçlar: Bitleri öldüren ilaçlı şampuanlar, krem durulamalar ve losyonlar mevcuttur. Bunlar reçetesiz (OTC) veya reçeteli ilaçlar olabilir.
OTC alırsanız, çocuğunuzun yaşı için güvenli olduğundan emin olun. Bazı reçetesiz şampuanlar 2 aylıktan küçük çocuklar için güvenliyken, diğerleri yalnızca 2 yaş ve üstü çocuklar için güvenlidir.
EL İLE TEMİZLEME
İlaç çocuğunuzu bitlerden tamamen kurtarmadıysa (hiçbir ilaç %100 etkili değildir) bitleri ve sirkeleri elle temizlemek işi bitirebilir. Böcek ilacı kullanmak istemeyenler için de bir seçenektir. Ve ilaçlı bit tedavisi kullanmaması gereken 2 aylık veya daha küçük çocuklar için tek seçenektir.
Bunu yapmak için, ince dişli bir tarağı çocuğunuzun ıslak saçında her seferinde bir bölümden geçirin (saçı ıslatmak bitlerin hareket etmesini geçici olarak durdurur).
Saçı daha kaygan hale getirmek ve taramayı kolaylaştırmak için taramadan önce ıslak saça bol miktarda saç kremi sürebilirsiniz. Her taramadan sonra tarağı ıslak bir kağıt havlu üzerinde silerek bit veya sirke olup olmadığını kontrol edin. Bunu son canlı bit görüldükten sonra 2-3 hafta boyunca 2-3 günde bir yapın.
Kaynak: Healthy Children, Kids Health, Hopkins Medicine, Mayo Clinic