Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Okullar açıldı! Enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı | Sağlık Haberleri

        Okullar açıldı! Enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Torun, okulların açılmasıyla salgın hastalıklar ile viral enfeksiyon riskinin arttığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okullar açıldı! Enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Torun, çocuklarda görülebilecek enfeksiyona bağlı hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çocuklarda bu dönemde özellikle solunum yoluyla bulaşan virüs salgınları gördüklerini belirten Torun, "Bunlardan en önemlisi influenza A ve B, sonra respiratuvar sinsityal virüs başta olmak üzere bütün solunum yollarından bulaşan virüslerin riski yüksektir" dedi.

        Aynı zamanda öğrencilerin birbirleriyle teması nedeniyle bulaşan hastalık riskinin de arttığını dile getiren Torun, "Bu dönemde, el, ayak ve ağızı da sık görüyoruz. Su çiçeği gibi döküntülü viral bir hastalıktır. O da salgın şeklinde" diye konuştu.

        REKLAM

        Prof. Dr. Torun, okulların açılmasının ikinci haftasından itibaren polikliniklerde enfeksiyonlara bağlı hastalıklara ilişkin başvuru sayısının arttığını vurguladı.

        "EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI"

        Ailelere, çocukların varsa eksik aşılarını tamamlamaları konusunda uyarılarda bulunan Torun, şunları kaydetti: "Eğer çocuğun kronik akciğer hastalığı veya astım, alerji gibi sorunu varsa mutlaka influenza aşısını yaptırmalarını öneririm. Onun dışında bulaşıcı hastalık, ateşlenme riski veya bulguları olan çocukları okula göndermez, izole ederlerse hastalıkların yayılmasını bir miktar önleyebiliriz. Yani hafif ateş kırgınlığı, boğazda yanması olan çocuğu izole edip, okula göndermezlerse okullarda diğer çocuklara bulaşıcılık ihtimali biraz azalır. İzolasyona, temizliğe dikkat etmek, aşıları tamamlamak çocuklara vitamin takviyeleri yapmak, doğru beslenmelerini, iyi uyumalarını sağlamak, bakım koşulları tavsiye edebileceğim şeyler."

        Torun, çocukların ise el temizliğine dikkat etmeleri ve mümkün olduğunca ortak eşya kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

        Okulların ise öğrenci sayısını kısıtlı tutması ve sınıf gruplarını kalabalık yapmaması gerektiğini kaydeden Torun, sözlerini şöyle tamamladı: "Okulların tuvalet ve çevre temizliğine, hijyen koşullarına dikkat edilmesine, özellikle okulda dağıtılan yemeklerin doğru depolama ve saklama koşullarına uygun saklandığından emin olunmasına, çevre temizliğine ve iyi havalandırmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Kalabalık ortam, aşırı kalabalık sınıflar, çocukların iç içe bir arada olduğu sınıflarda enfeksiyon riski her zaman için daha fazladır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?