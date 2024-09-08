İstanbul Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; n&uuml;n sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk g&ouml;revlisi sabit olarak g&ouml;revlendirildi. İl genelinde bulunan 2 bin 497 okulun y&ouml;netimleriyle irtibatlı 1094 g&uuml;venli eğitim koordinasyon g&ouml;revlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandı. Toplam 1290 okulun giriş &ccedil;ıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple b&uuml;t&uuml;n eğitim ve &ouml;ğretim d&ouml;nemi boyunca tedbirler alınacak. 532 NOKTADA SERVİS ARA&Ccedil;LARINA Y&Ouml;NELİK UYGULAMA Trafik tedbirleri kapsamında 338 ekiple 532 noktada servis ara&ccedil;larına y&ouml;nelik uygulama yapılacak. Kentte 39 il&ccedil;ede faaliyete ge&ccedil;irilen Mobil Okul Timleri (M.O.T.) yeni eğitim &ouml;ğretim d&ouml;neminde de g&ouml;revlerine devam edecek. Okul y&ouml;neticileriyle iletişim halinde okul ve &ccedil;evrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul &ccedil;evrelerinin g&uuml;ven ve huzurunu sağlaması ama&ccedil;lanıyor. Okulların a&ccedil;ılmasıyla birlikte il genelinde &Ccedil;ocuk-Asayiş-Trafik-&Ouml;nleyici-Narkotik Şube ve İl&ccedil;e Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri personeli ile M.O.T&rsquo;lar başta olmak &uuml;zere ilgili t&uuml;m ekiplerinin katılımıyla okul &ccedil;evrelerinde ş&uuml;phelilere, umuma a&ccedil;ık yerlere, okul servis ara&ccedil;larına, park ve bah&ccedil;elere y&ouml;nelik kapsamlı uygulamalar yapılacak. Uygulamalarla okul &ccedil;evresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi hedefleniyor. *Haberin g&ouml;rselleri AA tarafından servis edilmiştir.