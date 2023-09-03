Haberler Gündem Eğitim OKULLAR AÇILIYOR! MEB 2023 - 2024 takvimini açıkladı... Okullar ne zaman açılacak, tatil tarihleri ne zaman?

Ders zili için geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak, tatil tarihleri ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve sömstr yani yarıyıl ne zaman başlayacak? eylül ayının gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB okulların açılış tarihi... Habertürk Giriş: 03.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:04 facebook

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Eylül ayı geldi, okullarda ilk ders zili heyecanı başladı. Tatilde olan öğrenciler ve velileri merak içerisinde okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve sömestr ne zaman? İşte detaylar...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.