Ders zili için geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak, tatil tarihleri ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve sömstr yani yarıyıl ne zaman başlayacak? eylül ayının gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB okulların açılış tarihi...
Eylül ayı geldi, okullarda ilk ders zili heyecanı başladı. Tatilde olan öğrenciler ve velileri merak içerisinde okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve sömestr ne zaman? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.