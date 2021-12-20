Ankara ve İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı uyarısı sonrası gözler bu soruların cevabına çevrildi. Öğrenciler ve veliler merak içerisinde "Ankara ve İstanbul'da okullar bugün tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'den okulların bugün tatil olmasıyla ilgili konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul’da okullarda kar tatili olduğuna dair resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara ve İstanbul hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı