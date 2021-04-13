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Okullar kapanacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Okullar kapatılacak mı? Yüz yüze eğitim sonlandırılacak mı? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni yasakların getirilmesi tartışılırken gözler bir yandan da Kabine Toplantısı tarihine çevrilmiş durumda. Peki okullar kapanacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Okullar kapanacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Koronavirüs vaka sayısının 60 bine yaklaşması sonucu kabine toplantısında alınacak kararlar tüm yurtta merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri mümkün oldukça okulda tutmak istediklerini açıklamıştı ancak Ankara başta olmak üzere bazı illerde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime yeniden geçildi. Peki okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Henüz okulların kapanması ile ilgili kesin bir karar bulunmuyor. Valilik ve Kaymakamlıklar idari bölgelerdeki vaka sayılarına ve pandeminin ilerleyişine bakarak bölgesel karar alabiliyorlar. Ancak yeni tedbirler kapsamında okulların bugün toplanacak Kabine Toplantısı sonrasında kapatılması kararının alınması bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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