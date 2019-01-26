Okullar ne zaman açılacak

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15 tatilin ne zaman biteceği veya 2019 İkinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve velilerin kafasından soru işareti bıraktı. Öğrenciler 15 tatili değerlendirmek için planlarını yapmaya devam ederken bir yandan da 15 tatilin ne zaman biteceği veya 2019 İkinci dönemim ne zaman başlayacağı araştırıyorlar. MEB iş takvimini yayımlayarak merak edilen tüm soruları yanıtladı. Bu iş takvimine göre 15 tatil ne zaman bitecek ?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019 İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
(DHA) 15 tatil 1 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Uludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın etti
15 tatilinin ilk gününde kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ´da adım atacak yer kalmadı. Hafta sonunu ve sömestir tatilini fırsat bilip Uludağ´a çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Yoğun sisin ve kar yağışının etkili olduğu beyaz cennette görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ´da sömestir tatili ve hafta sonu tatili nedeni ile adım atacak yer kalmadı. Tatili fırsat bilip Uludağ´a akın edenler pistleri doldururuken 1. Oteller Bölgesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Pistlerde kayak yapanlar etkili olan kar yağışı ve sis nedeni ile zor anlar yaşarken,Uludağ´da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Telesiyejlere binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar ise tatilin keyfini kayak kayıp, snowboard yaparak çıkardı.
İzmir´den Uludağ´a tatile gelen Ebru Duran, "İzmir´den geliyorum. Uludağ´ı çok beğendim, çok memnun kaldım. İlk defa geliyorum, çok güzel bir duygu. Bütün Türkiye´yi davet ediyorum. Normalde çok soğuk olur diye düşündüm ama, hava gayet güzel, hiç üşümedim. Sömestirin ilk gününde çok fazla yoğunluk var, çok kalabalık ve bayağı da sis var. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Ama yine de güzel" diye konuştu.
Uludağ´da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 2 derece oldu. Kar kalınlığı da 116 santimetre olarak ölçüldü.
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