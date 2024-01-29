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        Haberler Gündem Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte cevabı

        Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte cevabı

        Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil yani sömestr geçtiğimiz hafta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre tatil süreleri netleşti. Peki, 15 tatil uzatılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:00 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:00
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        1

        15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr yani yarı yıl tatilinin geçtiğimiz hafta başlamasının ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nde okulların tatil tarihleri belli oldu. İşte buna göre 15 tatil sömest yarıyıl tarihi...

        2

        YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN, HANGİ AY? İŞTE SÖMESTR TARİHİ

        Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr 22 Ocak 2024 günü başladı. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. 15 tatilin uzatyılmasıyla ilgili ise henüz bir karar bulunmuyor.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL, NİSAN AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Öte yandan okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü sonlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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