Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte cevabı

Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte cevabı

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15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr yani yarı yıl tatilinin geçtiğimiz hafta başlamasının ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nde okulların tatil tarihleri belli oldu. İşte buna göre 15 tatil sömest yarıyıl tarihi...