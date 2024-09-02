Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 1.ve 2. ara tatil ne zaman? MEB 2024- 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024- 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu

        Milyonlarca okul öncesi ve ilkokul 1.'inci sınıf öğrencilerinin okullarda uyum haftası başladı. 2 Eylül'de başlayan uyum haftası 6 Eylül'e kadar devam edecek. MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre; ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise Mart ayında başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 22:41 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netleşti. Eylül ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte şu an anaokulları ve 1.sınıflar uyum haftası dolayısıyla eğitimlerine başladılar. İlkokul, ortaokul ve liseler için ise okulların açılış tarihi belli oldu. Peki; Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi ne zaman?

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

        ARA TATİL TARİHLERİ

        2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        3

        UYUM HAFTASI TARİHLERİ

        Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı