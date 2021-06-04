Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren kararın kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyordu. Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziranda alabilecek; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açılama şöyle;

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN SON DAKİKA TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI!

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.

Yeni koronavirüs tedbirleri şöyle:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir.

Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir.

Diğer işyerlerinin, Pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.

Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.