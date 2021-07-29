Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı ve "8 kat arttı bizim hijyen bütçemiz bu dönemde. Aman bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatliyiz. Fakat toplumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Peki yüz yüze eğitim ne zaman?

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.