Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle karne günü için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci üç aylık yaz tatiline girecek. Yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte okulların açılacağı tarih hakkında...