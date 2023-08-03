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        Haberler Gündem Eğitim OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı ve yaz tatili ne zaman bitiyor?

        MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Yaz mevsiminin son ayına girmemizle beraber yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağına ilişkin aramalar iyice arttı. Şimdiden yeni yıl için hazırlıklarına başlayan öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yaz tatilinin ne zaman biteceği ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimini derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 17:25
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimini yayınladı. Okulların açılış tarihinin belli olmasının yanı sıra ara tatiller, yarı yıl tatili ve kapanış günü de belli oldu. İşte, 16 Haziran itibariyle yaz tatiline giren öğrencilerin ders başı yapacağı tarih hakkında detaylar...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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