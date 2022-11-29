Bu sene öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım'da yapılmıştı. Şimdi ise öğrenciler, yarıyıl tatili için geri saymaya başladı. Bu tatil ile beraber; öğrenciler ilk dönemi tamamlayarak, ikinci döneme geçecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? Detaylar, haberimizde yer alıyor.