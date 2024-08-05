Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini duyurdu. Duyurunun yapılmasının ardından ilkokul ve lise öğrencileri yeni dönem başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi...
Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. MEB'in yeni dönem eğitim öğretim tarihini açıklamasıyla "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları öğrenciler tarafından gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.