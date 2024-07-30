Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih için Eylül ayını işaret etti. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi