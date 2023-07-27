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        Haberler Gündem Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023 - 2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılacak?

        MEB takvimi açıklandı! Okullar ne zaman açılacak?

        MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte güncel eğitim öğretim takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 11:35
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        1

        Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        5

        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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