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        Haberler Gündem Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu: 2023-2024 Okulların açılacağı tarih belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

        2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih belli oldu: Okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran itibarıyla yaz tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:30
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        16 Haziran itibarıyla karnelerine kavuşan öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken, okulların açılacağı tarihi mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından; okulların açılacağı tarih, 1. dönem, 2. dönem ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih netlik kazanmış oldu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte yaz tatilinin sona ereceği ve 1. dönem ders zilinin çalacağı tarih...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.

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        2023-2024 MEB TAKVİMİ

        1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

        1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

        Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

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        2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

        2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

        Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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