Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı? Sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıt buldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçti. Bakan Selçuk, Bilim Kurulunun önerisiyle uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Toplantıda Bilim Kurulu ile meselenin etraflıca ele alındığını belirten Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu." dedi.



Yaşanan sürecin dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele ve problem olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu konuya Bakanlık olarak pedagojik açıdan baktıklarını, önceliğin de çocukların sağlığı olduğunu vurguladı.



Selçuk, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları dünyadaki belli başlı ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalıştıklarına işaret ederek, televizyonlar üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını anımsattı.



SINAVLAR İÇİN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili." diye konuştu.



Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu çalışmalara baktığımızda, eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Fakat bütün vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan, bu bir maraton koşusudur, bu yolculuğu, koşuyu yürüteceğiz. Kimsenin gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın.



Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız."



Bakan Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat, ihtiyaçlar ve sınavlarla ilgili hususlara ilişkin de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumunun da söz konusu olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan çalışmalarımız artacak."



Eğitime verilen aranın uzaması sonrasında ücretli öğretmenlerin durumunun ne olacağı konusundaki soru üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık. Bizim 'telafi eğitimi' olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir her şekilde her senaryoya ve açığız. Bunun zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konu ile ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor."



Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."



ÜNİVERSİTE SINAVLARI İÇİN AÇIKLAMA

Üniversiteye giriş sınavları konusunda kararı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin verdiğini hatırlatan Selçuk, "O anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan bizim çocuklarımızın bu sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biliyorsunuz biz öğrencilerimize sadece okulda yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek, bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili de uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz ve özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimize yani 8'inci ve 12'nci sınıfta olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek."



Eğitime ara verilmesine karşılık özel okul ücretlerinin velilerden istenmeye devam edildiği sorusu üzerine Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde. Okullar kapandı. Bizim bütün velilerimize özel okulda ya da resmi okullarımızda öğrencisi olan bütün velilerimize önerimiz, bu konu uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak bir husus. Özel okullarla ilgili konu temsilcilerle, derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak surette şimdi yapılmayan herhangi bir eğitim hizmeti tamamlanacağı ve telafi edileceği için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum."



Bakan Selçuk, velilere de seslenerek, "Eğitimsel olarak velilerimiz, lütfen bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu ve çocuklar için çalıştığımızı bilin. Bu yüzden motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Bu yüzden umutluyuz ve gereken her şeyi yapacağız inşallah. Bütün bu durumda beklenti içinde olan velilerimize de gün gün hafta hafta her türlü açıklamayı da yapacağız." dedi.



MEB KURSLARI DA TATİL

Tüm kursların da 30 Nisan'a kadar tatil olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Selçuk, özel kursların da belirtilen tarihe kadar kapalı olacağını vurguladı.



"Mesele bir yavrumuzu hastalığın eline bırakmanın telafisi olmadığının farkına varmak. Biz eğitimi telafi ederiz. Bütün toplum müsterih olsun. Biz bunu telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz." diyen Selçuk, bu konuda önemli noktanın çocukların sağlığı olduğuna dikkati çekti.



"Meslek liselerimizi de harekete geçirdik cerrahi maskelerle, tek kullanımlık elbiselerle çok sayıda üretim yapıyorlar şimdi" ifadesini kullanan Selçuk, bu konuda en önemli şeyin daha çok sabır, gayret ve umut olduğunu anlattı.



Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Eğer buna devam edersek ve çocuklarımıza verdiğimiz mesajlara biraz dikkat edersek, biz bu süreci hep birlikte atlatırız. Öğretmenlerimiz 1 milyon öğretmenimiz var ve her birisi her bir çocuğumuzun eğitiminin şu anda nasıl geliştirileceğine, nasıl destek olunacağına ilişkin emek harcıyorlar. Merak etmesinler ama anne babaların da desteğine ihtiyacımız var. Toplumun da desteğine ihtiyacımız var. O yüzden ne diyoruz? Evde kalın çocuklar."



Bakan Selçuk, çok kısa sürede 2 milyon maskenin meslek okullarında üretebileceğini hatırlatarak, ayrıca dezenfektan yapımına da başlandığına değindi.



MESLEK LİSELERİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Meslek liselerinin solunum cihazı üretip üretemeyeceği sorusu üzerine Selçuk, "Bununla ilgili bir altyapımız var. Yapabiliriz, şu sıralarda Ar-Ge çalışmaları bitmek üzere. Aslında başka Ar-Ge çalışmalarımız da var. Biraz daha netleşsin onları kamuoyu ile paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin online tabanlı eğitim veren dünyadaki birkaç ülkeden biri olduğunu anlatan Selçuk, "Bunu televizyon yoluyla yapıyor olmamız bir şekilde her eve ulaşma amacı güdüyor. Ama ayrıca da internet tabanlı desteğimiz de söz konusu. Yüksek öğretimle ilgili olarak bütün kararları tabii Yüksek Öğretim Kurumu üniversiteler nezdinde alıp kamuoyu ile paylaşacaktır."



ÖZEL OKULLAR TELAFİ EDECEK

Tatil döneminde okul servislerinden ücret istediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk, şunları kaydetti: "Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi edecekler. Telafi zamanları diyelim ki yaz saatinde geldi yaz tatilinde okul yok biliyorsunuz o dönemde okulun olması gerekirse uygun bir zamanlama içerisinde bu telafiler yapılacak."



Bir gazetecinin okul çağında çocuğu olanların idari izinli sayılıp sayılmayacağı sorusuna Selçuk, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor, biliyorsunuz. Aile, Sosyal Çalışma Bakanlığımız geçtiğimiz hafta bir düzenleme yaptı. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.