Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okulların kapanması ile yaklaşık 2 aydır yaz tatilinde olan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Eylül ayına yaklaşırken öğrenci ve veliler yeni dönem için hazırlıklarını da sürdürüyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

Mili Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından açıklanan takvime göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

LİSELERE YERLEŞTİRMENİN ARDINDAN NAKİL SÜRECİ 6 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. Buna göre, açıklanan sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne dayalı yapılırken eşitlik durumunda ise ortaokul başarı puanı yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi.

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemlerinde, kayıt alanı içindeki okullara yerleştirme esas alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih eden öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalmışsa "komşu kayıt alanı" ve "diğer kayıt alanları" sırası kullanıldı.

Kayıt alanı içerisinden aynı okulun kontenjandan fazla tercih edilmesi durumunda ortaokulu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bulunma sürelerine göre 8 dönem öncelikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu ölçütlerin denkliği durumunda ortaöğretim kurumunu öncelikle tercih eden öğrencilere, öncelik verildi.

Eşitlik durumunda ortaokul başarı puan dilimleri yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde devamsızlık kategorileri düşük olan öğrenciler, doğum tarihi açısından yaşça küçük olanlara, öncelik tanındı. Yaşların da eşit olduğu durumda olan tüm öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst tercihine yerleşen öğrencilerle aynı ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

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