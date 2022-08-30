Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da birinci sınıflar ve anaokulları 1 hafta önceden eğitim öğretime başlayacak. Okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yayınlanan eğitim takvimi ile duyuruldu. İşte, 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı gün...