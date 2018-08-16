Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı tatil sürecinde bulunan öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Karnesini 8 Haziran'da alan milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS önümüzdeki sene de uygulanacak"

EĞİTİM alanında yapacakları yenilik ve düzenlemelerin ayrıntılarını Ekim ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl TEOG yerine gelen Liseye Giriş Sınavı´nın (LGS) gelecek yıl da uygulanacağını açıkladı.

İstanbul´da basın mensupları ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki 3 yılı kapsayan bir yol haritasına sahip olduklarını ve bu planın ayrıntılarını Ekim ayı içinde açıklayacaklarını ifade etti. Eski alışkanlıklara yeni çözümler üretmek istediklerini belirten Selçuk, şu andan ziyade gelecek için yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Selçuk, öncelikle okullar arasındaki uçurumun kapanması ve fırsat eşitliğini sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.

LGS BU YIL DA GEÇERLİ OLACAK

Bu yıl TEOG yerine uygulanan LGS´nin önümüzdeki sene de aynı şekilde uygulanacağını belirten Selçuk, "Sınav öncesi yapacağımız hazırlıklarla belirsizlikleri azaltmaya çalışacağız. Sekizinci sınıfa geçen öğrencilerimizde bu yıl uygulanan sistem geçerli olacak. Bizim amacımız bir değişiklik olacaksa bu kuralı yeni başlayana koymak, ortada olana yeni kural getirmek değil" dedi.

LGS yerleştirmeye esas nakil kılavuzunun ilçe ve okul müdürleri ile birlikte hazırlandığını da dile getiren Selçuk, ikinci ve üçüncü yerleştirmeler sonucunda büyük bir rahatlama olacağını belirtti.

ANA KONUMUZ MÜFREDAT DEĞİL ÖĞRETMENLER

Müfredat değişikliği hakkında da konuşan Selçuk, "Bir karar alınırken bu tüm ülkeyi kapsıyor. Oysa müfredat değişikliği hangi bölgede neye ihtiyaç varsa ona göre olmalı. Bu durum küçük düzenlemelerle düzeltebiliriz. Müfredatın tamamını değiştirmek gibi bir durum ise söz konusu değil. Çünkü bizim konumuz müfredat değil, öğretmenler. Öğretmenlere daha çok yatırım yapmalı, onları ihmal etmemeliyiz. Usta bir öğretmene siz hangi müfredatı verirseniz verin o çocukların anlayacağı şekilde dersini anlatır" diye konuştu

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YAPILAN OKUL TARTIŞMALARINA YOKUM

Selçuk, "İnsanların beklentilerinin farkındayım. Bu biraz endişe yaratsa da aslında bir ihtiyaç. Ben şahsım için değil çocuklarımızın ihtiyaçları için buradayım. O nedenle bu beklentinin altını doldurmak ve sürdürmek için çalışmalıyız" dedi.

YÖK, ÖSYM ve MEB´in sıcak ilişkiler içinde olacağını da sözlerine ekleyen Selçuk, "Üniversite sınavı lisede görülen değil üniversitenin talep ettiği konulardan yapılmalı. Çünkü öğrenci için bu sınav bir lise bitirme değil üniversiteye geçme sınavı" dedi.

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