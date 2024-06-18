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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2024-2025 eğitim yılı takvimi ile ara tatil ve 15 tatil tarihleri

        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024-2025 eğitim yılı takvimi

        Milyonlarca öğrenci bir okul dönemini daha başarıyla tamamladı. Öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken, MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:07
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        2023-2024 okul dönemi, 14 Haziran 2024 günü tamamlandı. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak bir okul yılını tamamladı ve sıra tatil zamanlarına geldi. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 eğitim yılının başlayacağı tarih ve ara tatil zamanları...

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        2024-2025 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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        2024-2025 ARA TATİL TARİHLERİ

        MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

        -Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

        -Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

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        2024-2025 TAKVİMİNE GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

        9 Eylül'de eğitime başlayacak öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma günü ilk dönemi bitirecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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