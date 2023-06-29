Okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 YARIYIL VE DÖNEM SONU TATİLLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 ara ve dönem tatil tarihleri de belli oldu.

Buna göre; yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.