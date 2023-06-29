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Okullar ne zaman açılacak?

Haziran ayında eğitim dönemini bitirerek karne alan öğrenciler, yaz tatiline girdi. Tatilde dinlenecek öğrenciler, birkaç ay sonra okula geri dönecek. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 eğitim yılı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

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  • Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2023-2024 yarıyıl ve dönem tatili tarihleri

    16 Haziran Cuma günü ile beraber bir senelik okul dönemini bitiren öğrenciler, şu anda yaz tatilinin tadını çıkarıyor. 3 aylık bir tatil sonrası öğrenciler MEB tarafından belirlenen tarihlere göre okula geri dönecek. Peki, okullar ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
  • Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2023-2024 yarıyıl ve dönem tatili tarihleri

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
  • Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2023-2024 yarıyıl ve dönem tatili tarihleri

    2023-2024 YARIYIL VE DÖNEM SONU TATİLLERİ NE ZAMAN?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 ara ve dönem tatil tarihleri de belli oldu.

    Buna göre; yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

    2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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