Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Okulların açılış tarihi ve yaz tatilinin bitişi ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların açılacağı gün...
Yeni eğitim yılının başlaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda, okulların açılış tarihi binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, okulların hangi tarihte açılacağına dair sorular artmaya başladı. Peki, okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 - 2025 eğitim öğretim yılına dair MEB takvimi ve tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.
Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.
Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;
Okulların açılması: 9 Eylül 2024
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025
YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.