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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran Cuma günü sona ermesinin ardından okullar tatile girerken, öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya başladı. Zorlu bir eğitim dönemi daha geride kalırken, karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

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  • Okullar ne zaman, hangi gün açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimi

    Son ders zilinin çalmasının ardından 17 Haziran'da üç aylık tatil dönemine giren öğrenciler tatil planları yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yıl eğitim takvimi de belli oldu. Peki  Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...
  • Okullar ne zaman, hangi gün açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimi

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.
  • Okullar ne zaman, hangi gün açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimi

    Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

    "Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”
  • Okullar ne zaman, hangi gün açılacak, yaz tatilinin bitmesini kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimi

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakan Özer’in açıklamasında yer alan bilgilere göre okullar 12 Eylül 2022’de başlayacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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