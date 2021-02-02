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Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? - MEB son dakika: 2021 yüz yüze eğitime hangi sınıflar başlıyor?

Okulların ne zaman açılacağına ilişkin meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin heyecanla beklediği konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oldukça önemli son dakika açıklamaları geldi. Peki Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? - MEB son dakika: 2021 yüz yüze eğitime hangi sınıflar başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Yapılan açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönemin detaylarını anlattı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeni dönemle ilgili düzenlemelerin detayını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla anlattı. İşte, merak edilen detaylar...

KÖY OKULLARI AÇILIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

BAKAN SELÇUK YENİ DÖNEMİ ANLATTI

Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.

8'İNCİ VE 12'İNCİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLAYACAK

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.

LİSE SINAVLARI MART AYINDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE FARKLI SINIF DÜZEYLERİ VE OKUL KADEMELERİ İL BAZLI OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYABİLİR

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tesitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak İl Hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."

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