Pandemi döneminde yüz yüze eğitime bir süre ara vermek zorunda kalan öğrenci ve öğretmenler bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelirken, 7 Şubat'ta başlayan 2. dönemin ne zaman sona ereceği merak edilip araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi...