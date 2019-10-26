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Okullar ne zaman kapanacak? 2019 İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimi

Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Ekim ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte Kasım ayında başlayacak ilk ara tatil tarihi merak konusu oldu. MEB 201-2020 eğitim ve öğretim takviminde ilk ara tatil tarihlerini açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

okullar ne zaman kapanacak

Yeni eğitim ve öğretim sisteminde yer alan ilk ara tatil tarihi öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin 2 dönem boyunca toplamda 4 defa tatile gireceklerini açıkladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapacak ve açılacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK MEB 2019-2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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