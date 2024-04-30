Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün var? Yaz tatili sayaç

        Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman balşlıyor?

        Okulların kapanacağı tarih havaların ısınmasıyla ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. İşte 2024 ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanacağı tarihi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar aylarına girilmesiyle birlikte yaz tatili planları başladı ve gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline girileceği tarihe çevrildi. Yaz tatili planlaması yapan binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat günü başlamıştı. Dönem 14 Haziran günü sonlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alacak ve üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak