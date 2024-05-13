OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.