OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? MEB AÇIKLADI!

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. 2. döneme giriş yapılmasıyla ve sınav tarihlerinin de yaklaşmasıyla öğrenciler 'Okullar ne zaman kapanacak?' ve 'Yaz tatili ne zaman 2021?' Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? İşte MEB açıklaması...

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? MEB AÇIKLADI!

Önlemler alındı, yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla okullarına döndü. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

LİSELİLER NEDEN YÜZ YÜZE SINAV OLUYOR?

Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav olmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var.

Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
GÜNDEMBatman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
BARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!
VAHŞET! Emekli çiftin katilinden korkunç sözler! - Haberler
GÜNDEMEmekli çiftin katilinden korkunç sözler!
AÖL sınavı ne zaman ve nasıl olacak? MEB AÇIKLADI! MEB AÖL sınav tarihleri ve AÖL giriş ekranı
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Lise sınavları iptal mi? Lise 9, 10, 11. sınıf sınavları iptal mi?
GÜNDEMLise sınavları iptal mi?
Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu son gün ne zaman? Jandarma astsubay başvuru şartları 2021
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, neden vefat etti?
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu'nun 12. ölüm yıl dönümü
Van Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
GÜNDEMVan Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
FİRARİ MAKASÇI! Son dakika: 4 kişi öldü! 10 kişi yaralandı! 22 aydır aranıyor!
GÜNDEM4 kişi öldü! 10 kişi yaralandı! 22 aydır aranıyor!
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 24 Mart - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMDeprem mi oldu?