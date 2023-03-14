Milyonlarca vatandaşımızın birinci dereceden etkilendiği Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin ardından 15 tatil, bir hafta daha uzatılmış ve depremin yaşandığı illerimizin haricindeki tüm illerde eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlamıştı. Peki, söz konusu durumun ardından okulların kapanma tarihi ile ilgili bir gelişme var mı? İşte, ayrıntılar...