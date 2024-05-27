Okulların kapanacağı tarih Haziran ayına yaklaşırken en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül'de çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB Yaz tatili ne zaman, karnelerin verilmesine kaç gün kaldı?