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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2024 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, karnelerin veriliş tarihi belli mi?

        Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2024 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, karnelerin veriliş tarihi belli mi?

        Okullar kapandıktan sonra öğrencilerin yaz tatili süreci başlayacak. Yaz tatili için planlar yapılmaya başlarken MEB eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanış tarihini duyurmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül'de çalmıştı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile 2024 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, karnelerin veriliş tarihi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:44
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        Okulların kapanacağı tarih Haziran ayına yaklaşırken en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül'de çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB Yaz tatili ne zaman, karnelerin verilmesine kaç gün kaldı?

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

        İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

        MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

        15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

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        2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

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