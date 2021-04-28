OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil?

Tam kapanma ile okullarda tüm yüz yüze eğitim süreci sona erdi, milyonlarca öğrencinin tamamı uzaktan eğitime geçti. Yaz tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil? İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil?

Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Tam kapanma ile birlikte sınavlar ertelendi. Eğitim ile ilgili sık sık değişiklikler yaşanıyor. Aileler ve öğrenciler son dakika eğitim haberlerini takip ediyor. Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığından önemli açıklamalar geldi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

17 günlük kapanma ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak hangi gün, saat kaçta başlayacak? 17 günlük kısıtlama tar
GÜNDEM17 günlük kapanma ne zaman başlıyor?
Kapanma öncesinde nikah dairelerinde başvuru kuyruğu oluştu
GÜNDEMNikahlara 17 gün ara
Yarın yasak var mı? Tam kapanma yarın başlıyor mu? 29 Nisan Perşembe sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMYarın yasak var mı?29 Nisan Perşembe!
Tam kapanmada açık yerler hangileri? İşte 29 Nisan 17 Mayıs açık olan yerler listesi! Tam kapanma nereler kapalı?
GÜNDEM29 Nisan 17 Mayıs açık yerler hangileri?
SON DAKİKA! TCDD açıkladı! Tam kapanmada yüksek hızlı tren çalışıyor mu?
GÜNDEMTCDD'den tam kapanma dönemi düzenlemesi
Hint varyantı nedir? Hint varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? Hindistan varyantı hakkında
GÜNDEMHint varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
AVM'ler kapanacak mı? Tam kapanmada Alışveriş Merkezleri kapalı mı? AVM'ler ne zaman kapanıyor?
GÜNDEMTam kapanmada Alışveriş Merkezleri kapalı mı?
Muğla'da personel aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMMuğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
En çok askeri harcama yapan 20 ülke
GÜNDEMEn çok askeri harcama yapan 20 ülke
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'oturma düzeni' açıklaması: Kasıt aranması anlamsızdır
GÜNDEMDışişleri Bakanlığı'ndan 'oturma düzeni' açıklaması