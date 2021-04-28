Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Tam kapanma ile birlikte sınavlar ertelendi. Eğitim ile ilgili sık sık değişiklikler yaşanıyor. Aileler ve öğrenciler son dakika eğitim haberlerini takip ediyor. Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığından önemli açıklamalar geldi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.