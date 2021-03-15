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Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? MEB Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yeni kararlar almaya devam ediyor. İşte okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? MEB Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Soruları öğrencilerin en sık araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün okulların kapanacağı tarihi açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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