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        Haberler Gündem Okullar ne zaman kapanıyor 2024? Karneler ne zaman verilecek? 1. Dönem karne günü ne zaman?

        Karne günü için geri sayım! 1. Dönem karneler ne zaman verilecek?

        Ara tatile kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman kapanıyor ve karneler ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İlk ara tatil sonrasında 20 Kasım'da okula dönen öğrenciler tarafından gözler ikinci ara tatile çevrildi. Ara tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenci ve veliler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte 2024 Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ve konuya ilişkin merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:47
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        İlk ara tatilin tamamlanmasıyla ikinci ara tatil tarihi araştırılmaya başlandı. İlkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve karneler ne zaman alınacak? İşte 2024 MEB takvimi ile konuya ilişkin ayrıntılar...

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        KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

        Okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 20 Kasım'da yeniden ders başı yaptı.

        2023-2024 yılı ilk dönemi 22 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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        Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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