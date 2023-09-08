Okullar pazartesi başlıyor mu, ne zaman açılacak? 2023 - 2024 MEB takvimi ile ara tatil ne zaman?

Okullar pazartesi başlıyor mu, ne zaman açılacak? 2023 - 2024 MEB takvimi ile ara tatil ne zaman?

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Öğrenciler için geri sayım... Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...