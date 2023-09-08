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        Haberler Gündem Okullar pazartesi başlıyor mu, ne zaman açılacak? 2023 - 2024 MEB takvimi ile ara tatil ne zaman?

        MEB duyurdu: Okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

        MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. İşte güncel eğitim öğretim takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:06
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        Öğrenciler için geri sayım... Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        5

        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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