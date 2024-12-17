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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık Çarşamba yarın okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık Çarşamba hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken birçok ilde hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna odaklandı. Hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği bölgelerde tatil beklentisi artarken, yetkililerden gelecek resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Özellikle kar yağışının etkisini artırdığı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi gündemde. 18 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olduğu illerle ilgili gelişmeler netleşiyor. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:47
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        Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Türkiye’nin dört bir yanında etkisini hissettiriyor. Zorlu hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "18 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar, özellikle kar yağışının hayatı aksattığı bölgelerde tatil beklentisini artırdı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla valiliklerden ve yerel yönetimlerden resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 18 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...

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        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        18 Aralık Çarşamba (Yarın) tatil edilen okullar henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde kar tatili haberlerinin gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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