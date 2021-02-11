Uzaktan eğitim sürecinde en dezavatanjlı konumda bulunan köy okulları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli bir adım geldi. Milyonlarca öğrenci neredeyse bir senedir uzaktan eğitim ve öğretim yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yüz yüze eğitime kademeli okulara geçiş süreci ise yeniden başlıyor.Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

DİĞER SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.