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        Haberler Bilgi Gündem Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi açıklandı!

        MEB duyurdu: İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

        Eğitim öğretim yılı hızla ilerlerken, yılın ilk ara tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil için şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ikinci ara tatil tarihi netleşti. Eğitim maratonuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenci ve veliler, tatil planlarını buna göre şekillendiriyor. İşte bu yılın ikinci ara tatilinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:59
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        Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, şimdiden ikinci ara tatile çevrildi. Özellikle sınav yoğunluğu yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Ara tatil tarihlerini merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, netleşen ayrıntıları ile dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

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