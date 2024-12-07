Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, şimdiden ikinci ara tatile çevrildi. Özellikle sınav yoğunluğu yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Ara tatil tarihlerini merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, netleşen ayrıntıları ile dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...