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Okullarda günün ilk konusu "Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" oldu - YALOVA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Okuldan ve öğrencilerden görüntüler- Törenden görüntüler- Şehit isimlerinin okunmasından görüntüler- Ders sırasında öğrencilerden görüntüler- Öğrencilerden Elif Araz ile röportaj

Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda, tüm okullarda bugün için ilk derste "Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" konusu işlendi.Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik anısına il genelindeki eğitim kurumlarında törenler yapıldı.75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu bahçesinde, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitleri anan öğrenciler, çalan marşlara eşlik etti.Şehitlerin isimlerinin tek tek okunması ve öğrencilerin hep bir ağızdan "Burada" yanıtını vermesiyle süren törende, İstiklal Marşı okundu."Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" konusunun işlendiği derslerde, Türk bayrağı bulunan sayfalara duygu ve düşüncelerini yazan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını diledi.Öğrencilerden Elif Araz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan uğruna hayatlarını veren şehitlere çok şey borçlu olduklarını söyledi.Şehitler sayesinde özgür bir şekilde yaşadıklarını belirten Araz, "Onlar için ne desek az. Şehitlerimiz için çok üzülüyorum. Şehitlerimiz vatanlarını çok seviyorlar, vatanları için savaştılar. Bize güzel bir vatan bıraktılar. Bu vatan çok özel." dedi.Lina Bade Gümüş de Mehmetçiğin, gerektiğinde canlarını feda edecek kadar yüce bir görev yaptığını dile getirdi.Okula geldiğinde şehitler anısına program yapılacağını öğrendiğinde duygulandığını anlatan Yavuz Selim Selci'nin, sınıfta İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasını okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.