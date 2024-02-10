Kış ara tatilinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve ebeveynler, bir sonraki ara tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladılar. Planlarını bu tatil dönemine göre şekillendirecek olan ebeveynler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyu beklemeye başladılar. Nisan ara tatili, öğrencilerin ve ailelerin takvimlerinde önemli bir nokta olarak yer alıyor. Bu dönemde yapılacak açıklama, pek çok aile için önemli bir planlama unsuru olacak. Dolayısıyla, Nisan ara tatili tarihiyle ilgili resmi bilginin açıklanması büyük bir bekleyişle karşılanıyor.