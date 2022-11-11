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Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugün çalacak son ders zilinin ardından ilk ara tatilini yapacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor
Okullarda ara tatil için son ders zili bugün çalıyor
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AA

Birinci dönem ara tatili bugün çalacak son ders zilinin ardından başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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