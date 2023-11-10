Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak

Anadolu Ajansı Giriş: 10.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:10 facebook

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