Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okullarda son hafta ders işlenecek mi? 15-18 Ocak 1.dönemin son haftasında okullarda ders yapılacak mı?

        Okullarda son hafta ders işlenecek mi? MEB'ten açıklama geldi

        Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne almak için gün sayarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulun son haftasına dair bir açıklama geldi. Buna göre; bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada "kış şenliği" etkinlikleri düzenlenecek. Peki, okullarda son hafta ders işlenecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca öğrencinin beklediği yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım başladı. Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karne alarak, sömestr tatiline girecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez verdiği bir kararla eğitimin son haftası için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği duyurdu. Peki, okulun son haftasında (15-18 Ocak) ders işlenecek mi? Okullarda son hafta ders var mı? İşte, detaylar...

        2

        OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

        Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yani okulun son haftasında ders işlenmeyecek.

        3

        OKULLARDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

        Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.

        4

        ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK

        Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

        5

        ETKİNLİKLER KIŞ ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK

        Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.

        İlk kez! Okullarda karne öncesi yapılacak
        İlk kez! Okullarda karne öncesi yapılacak
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası