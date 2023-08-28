OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH | 2023 - 2024 MEB eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH | 2023 - 2024 MEB eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

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Yaz tatilinin ardından okulların ne zamna açılacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 4 Eylül’de gerçekleştirilecek olan öğretmen mesleki seminerlerinde yeni dönemde müfredat değişikliği gibi konularda öğretmenler bilgilendirilecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için ise eğitim öğretim dönemi erken başlayacak. İşte MEB takvimi ile 2023 - 2024 okulların açılacağı tarih detayları...