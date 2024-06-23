Okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar devam ediyor. Yeni dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili güncel açıklamalar ve MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...